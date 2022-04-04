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Крылов — о Хартли: «Авангарду» повезло с тренером. Таких больших профессионалов очень мало

Крылов — о Хартли: «Авангарду» повезло с тренером. Таких больших профессионалов очень мало
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал уход главного тренера клуба Боба Хартли.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить его за эти прекрасные четыре года. Он доказал, что он — настоящий профессионал. Как многие отмечали, Хартли приходил рано утром на арену и уходил последний. Он очень любит хоккей и целиком и полностью ему предан. Таких людей очень мало, больших профессионалов. Считаю, что «Авангарду» с тренером повезло: мы достигли и Кубка Гагарина, и провели четыре прекрасных года.

Что дальше? Во-первых, мы должны подвести итоги сезона, разобраться в тех ошибках, которые были совершены, после чего наметить планы на будущее. Мы переезжаем в Омск, с учётом этого будем строить новую команду.

Будем ли с Бобом на связи? Мне кажется, сейчас нужно взять паузу, в том числе и ему, потому что ни для кого не секрет, что иностранцы находятся сейчас под большим прессом у себя на родине. Давайте дождёмся, чтобы спал градус истерии в сторону России, особенно за границей, после чего уже будем разговаривать и принимать решения», — сказал Крылов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Авангарда».

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«Хоккей в моей крови, но я хочу взять перерыв». Хартли попрощался с «Авангардом» и КХЛ «Хоккей в моей крови, но я хочу взять перерыв». Хартли попрощался с «Авангардом» и КХЛ
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