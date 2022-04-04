Крылов — о Хартли: «Авангарду» повезло с тренером. Таких больших профессионалов очень мало

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал уход главного тренера клуба Боба Хартли.
«В первую очередь хотелось бы поблагодарить его за эти прекрасные четыре года. Он доказал, что он — настоящий профессионал. Как многие отмечали, Хартли приходил рано утром на арену и уходил последний. Он очень любит хоккей и целиком и полностью ему предан. Таких людей очень мало, больших профессионалов. Считаю, что «Авангарду» с тренером повезло: мы достигли и Кубка Гагарина, и провели четыре прекрасных года.
Что дальше? Во-первых, мы должны подвести итоги сезона, разобраться в тех ошибках, которые были совершены, после чего наметить планы на будущее. Мы переезжаем в Омск, с учётом этого будем строить новую команду.
Будем ли с Бобом на связи? Мне кажется, сейчас нужно взять паузу, в том числе и ему, потому что ни для кого не секрет, что иностранцы находятся сейчас под большим прессом у себя на родине. Давайте дождёмся, чтобы спал градус истерии в сторону России, особенно за границей, после чего уже будем разговаривать и принимать решения», — сказал Крылов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Авангарда».
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