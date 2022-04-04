«Один из лучших тренеров в истории КХЛ». Вайсфельд — об уходе Хартли из «Авангарда»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об уходе из «Авангарда» главного тренера клуба Боба Хартли.



«Два финала Кубка Гагарина за четыре года – сумасшедший результат. Считаю Хартли одним из лучших тренеров в истории КХЛ. Не знаю его личностных качеств, не нравилось, как он с судьями постоянно ругался. Но это очень сильный тренер.



Будущее «Авангарда» без Хартли? Оно зависит от той концепции, которую выберут руководители клуба. Хотят они пойти за Кубком или же развивать молодёжь – на этот вопрос может ответить только Крылов», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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