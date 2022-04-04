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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:15 Мск
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ЦСКА обыгрывает СКА после первого периода матча финала Западной конференции КХЛ

ЦСКА обыгрывает СКА после первого периода матча финала Западной конференции КХЛ
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» начался второй матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный СКА и московский ЦСКА. По окончании первого периода гости ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственную шайбу к данному времени забросил форвард гостей Александр Попов, ему ассистировал Андрей Светлаков.

Напомним, в первой встрече команд победу одержали подопечные Сергея Фёдорова со счётом 3:1. В другой паре полуфинала Кубка Гагарина — 2022 встречаются магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». В первой встрече команд «Магнитка» одержала победу со счётом 3:2.

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