ЦСКА обыгрывает СКА после первого периода матча финала Западной конференции КХЛ

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» начался второй матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный СКА и московский ЦСКА. По окончании первого периода гости ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Единственную шайбу к данному времени забросил форвард гостей Александр Попов, ему ассистировал Андрей Светлаков.



Напомним, в первой встрече команд победу одержали подопечные Сергея Фёдорова со счётом 3:1. В другой паре полуфинала Кубка Гагарина — 2022 встречаются магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». В первой встрече команд «Магнитка» одержала победу со счётом 3:2.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».