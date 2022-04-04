ЦСКА обыгрывает СКА после первого периода матча финала Западной конференции КХЛ

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» начался второй матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный СКА и московский ЦСКА. По окончании первого периода гости ведут со счётом 1:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Единственную шайбу к данному времени забросил форвард гостей Александр Попов, ему ассистировал Андрей Светлаков.
Напомним, в первой встрече команд победу одержали подопечные Сергея Фёдорова со счётом 3:1. В другой паре полуфинала Кубка Гагарина — 2022 встречаются магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». В первой встрече команд «Магнитка» одержала победу со счётом 3:2.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 4 апреля 2022
-
20:16
-
19:44
-
19:24
-
19:01
-
18:33
-
18:25
-
18:00
-
17:38
-
17:31
-
16:54
-
16:37
-
16:19
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:42
-
15:32
-
15:29
-
15:19
-
14:57
-
14:45
-
13:56
-
13:47
-
13:45
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:46
-
12:07
-
11:57
-
11:31
-
11:00
-
10:58
-
10:19
-
09:40