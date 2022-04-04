СКА забросил две шайбы во втором периоде и впервые повёл в серии плей-офф с ЦСКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит второй матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный СКА и московский ЦСКА. По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 2:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Во второй двадцатиминутке подопечные Романа Ротенберга сумели забросить две шайбы. На 28-й минуте счёт сравнял защитник СКА Степан Фальковский с передачи Андрея Кузьменко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 39-й минуте СКА вышел вперёд, отличился форвард Никита Гусев, ему ассистировали Игорь Ожиганов и Михаил Воробьёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, счёт в серии — 1-0 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.



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