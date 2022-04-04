СКА одержал волевую победу над ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Запада

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии Западной конференции в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
На второй минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Александр Попов. Андрей Светлаков совершил перехват в чужой зоне, продвинулся вперёд и бросил — Попов подкараулил отскок от лицевого борта и добил шайбу в сетку ворот Ларса Юханссона.
Ответную шайбу на 28-й забросил защитник СКА Степан Фальковский. Андрей Кузьменко ушёл за ворота, развернулся и сделал скидку на Фальковского, который с левого края зарядил в дальний угол ворот Ивана Федотова.
Победу петербуржскому клубу принёс точный бросок Никиты Гусева на 39-й минуте встречи. Михаил Воробьёв поборолся у лицевого борта и сделал пас в центр, Игорь Ожиганов мощно приложился в касание, шайба от борта отскочила к Гусеву, который бросил с нулевого угла — шайба от щитка Федотова юркнула в сетку.
Счёт в серии ничейный — 1-1. Следующий матч состоится в среду, 6 апреля, в Москве. Начало — в 19:00 мск.
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