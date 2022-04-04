ЦСКА потерпел первое поражение в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА во второй встрече в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина — 2022 со счётом 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
Подопечные Сергея Фёдорова потерпели первое поражение в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Ранее армейцы обыграли в серии ярославский «Локомотив» (4-0) и московское «Динамо» (4-0).
СКА в первом раунде оказался сильнее минского «Динамо» (4-0), а во втором раунде переиграл «Спартак» (4-1).
В серии между санкт-петербургскими и московскими армейцами ничья — 1-1. Следующий матч состоится в среду, 6 апреля, в Москве. Стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени.
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