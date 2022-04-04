С. Фёдоров — о 9-1 в плей-офф: эта серия принадлежит команде, в общем-то, я ни при чём

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча со СКА (1:2) прокомментировал игру голкипера соперника Ларса Юханссона, а также рассказал о настроении перед двумя домашними матчами серии.
«Юханссон знает наших игроков, но прошло время. Не думаю, что Ларс концентрировался на деталях. Думаю, он играет в свой хоккей. Если останавливается взгляд на знакомом игроке, может, он что-то понимает и соответственно реагирует. Но я считаю, это опасная тема — концентрироваться на каких-то моментах, зная игроков.
9-1 – символизм? Нет. Надо ребятам отдать должное, они играют, трудятся, ловят на себя шайбы. Эта серия принадлежит нашей команде, в общем-то, я ни при чём. Мы смотрим в другую сторону — как нам прилететь, отдохнуть и показать хоккей, который принесёт нам положительный результат.
После матча не думаю, что у нас хорошее настроение. Должно пройти какое-то время. Мы в рабочем режиме собираемся и летим в Москву. Домашняя атмосфера всегда помогает. Всё нормально, трудимся дальше. Следующая игра будет очень важной. Есть мысли, готовимся», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 апреля 2022
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