Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, состоялся один матч третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



Во второй встрече в рамках финальной серии Западной конференции в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» сыграли местный СКА и московский ЦСКА. Победу одержали хозяева со счётом 2:1. В составе подопечных Романа Ротенберга отличились Степан Фальковский и Никита Гусев, а в ЦСКА отметился Александр Попов.

Счёт в серии между СКА и ЦСКА ничейный — 1-1. Следующий матч пройдёт в среду, 6 апреля, в Москве. Начало — в 19:00 мск.



В серии Восточной конференции встречаются «Металлург» и «Трактор». В первом матче «Магнитка» одержала победу со счётом 3:2.



Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — ЦСКА, 1-1.



Восток:



«Металлург» — «Трактор», 1-0.



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