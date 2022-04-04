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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 4 апреля

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 4 апреля
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Сегодня, 4 апреля, состоялся один матч третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Во второй встрече в рамках финальной серии Западной конференции в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» сыграли местный СКА и московский ЦСКА. Победу одержали хозяева со счётом 2:1. В составе подопечных Романа Ротенберга отличились Степан Фальковский и Никита Гусев, а в ЦСКА отметился Александр Попов.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
04 апреля 2022, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Попов (Светлаков) – 01:31 (5x5)   1:1 Фальковский (Кузьменко) – 27:56 (5x5)   2:1 Гусев (Ожиганов, Воробьёв) – 38:44 (5x5)

Счёт в серии между СКА и ЦСКА ничейный — 1-1. Следующий матч пройдёт в среду, 6 апреля, в Москве. Начало — в 19:00 мск.

В серии Восточной конференции встречаются «Металлург» и «Трактор». В первом матче «Магнитка» одержала победу со счётом 3:2.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — ЦСКА, 1-1.

Восток:

«Металлург» — «Трактор», 1-0.

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