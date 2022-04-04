Ротенберг оценил сравнение противостояния с Фёдоровым с играми между Гвардиолой и Моуринью

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) во втором матче в рамках финальной серии Западной конференции.



«Ребята молодцы, выполнили установку. Сегодня было важно победить. Благодарность команде и болельщикам. Работа продолжается. Лучшая защита – нападение. Контролировали шайбу, наносили броски. С Ожигановым всё в порядке. Два раза пропускаем в начале? Нужно улучшить концентрацию в начале. Перевод Бардакова в первое звено? Искали ключ к победе, разные варианты. Стараемся быть гибкими, не исключаем новых изменений. У нас каждая игра – новый сценарий. Нужно работать на пятаке, закрывать вратаря, он у ЦСКА сильный.



500-й матч Гусева? Поздравляем с юбилеем и победой. Он внёс огромный вклад в победу. Стараемся улучшить каждого игрока. Думаю, он понимает, что может играть ещё лучше. Противостояние Ротенберг – Фёдоров может стать чем-то вроде противостояния Гвардиолы и Моуринью? Большая честь, что сравниваете меня с такими тренерами. Много слежу и изучаю их работу. Уважаю Сергея, я моложе него, смотрел за его игрой, игрой Буре, вырос на этом. Игра покажет. У нас в хоккее происходит много интересного. Новые идеи — это хорошо, это развитие. Работаем над развитием игроков в России, чтобы они побеждали на международном уровне.



Пять побед подряд 2:1 – совпадение или магия цифр? Каждая игра начинается со счёта 0:0 – тоже магия цифр. Финская модель? Стараемся брать лучшее у других, постоянно что-то меняем. Это и есть коучинг. Изменения не только в составе, но и в тактике. Забил Никита Гусев, но какую работу провела вся пятёрка! Рады, что это приносит результат, но нет предела совершенству. Порадуемся пять минут и будем готовиться к следующему матчу. Стремимся играть активно, для этого не один год разрабатывали систему подготовки. Будем улучшать детали, но не исключаем, что будем играть по-другому. Игра вносит свои коррективы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.