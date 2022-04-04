Фетисов: не удивлюсь, если НХЛ проигнорирует вручение призов россиянам по итогам сезона

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал возможный отказ Национальной хоккейной лиги от вручения россиянам призов по итогам сезона.



«Вполне возможно, что они могут проигнорировать, ничему удивляться не приходится. Будем надеяться, что НХЛ поведёт себя не как все остальные спортивные организации. Надеюсь, что Национальная хоккейная лига проявит спортивный принцип — это главное, определяющее», — приводит слова Фетисова РБК.



Напомним, в марте руководство НХЛ приостановило все контакты с бизнес-партнёрами в России, а также работу русскоязычного сайта и социальных сетей. Ранее сообщалось, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин является главным претендентом на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.