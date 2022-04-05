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«Металлург Мг» — «Трактор». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 5 апреля

Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, пройдёт очередной игровой день в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.

Магнитогорский «Металлург» сыграет дома с челябинским «Трактором». Встреча состоится на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в серии — 1-0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, одержавших победу в первой встрече со счётом 3:2. В другой серии полуфинала Кубка Гагарина — 2022 СКА встречается с ЦСКА, счёт в серии — 1-1.

Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА в серии со счётом 4-2.

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