«Сент-Луис» забросил две шайбы за 77 секунд, отличились Барбашёв и Тарасенко

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Отметим, «Сент-Луис» забросил две шайбы за 77 секунд. Примечательно, что отличились два российский нападающих – Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко.

Таким образом, Барбашёв забил 22-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на счету россиянина 27 результативных передач в 68 играх сезона при коэффициенте полезности «+4».

Тарасенко, в свою очередь, набрал 60-е очко в сезоне НХЛ. На его счету 24 гола и 26 результативных передач в 62 играх в НХЛ.