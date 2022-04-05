«Сент-Луис» забросил две шайбы за 77 секунд, отличились Барбашёв и Тарасенко
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В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Аризону Койотс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Отметим, «Сент-Луис» забросил две шайбы за 77 секунд. Примечательно, что отличились два российский нападающих – Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко.
Таким образом, Барбашёв забил 22-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на счету россиянина 27 результативных передач в 68 играх сезона при коэффициенте полезности «+4».
Тарасенко, в свою очередь, набрал 60-е очко в сезоне НХЛ. На его счету 24 гола и 26 результативных передач в 62 играх в НХЛ.
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