Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от крупного домашнего поражения от «Торонто»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них пятой кряду.

В составе «Торонто» хет-триком отметился нападающий Остон Мэттьюс, ещё по шайбе на счету Пьера Энгвалля, Александра Керфута и Митчелла Марнера. За «Тампу» забрасывали российский форвард Никита Кучеров и чешский защитник Ян Рутта.

Кучеров провёл на льду 18 минут 46 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3». Он набрал своё 44-е (13+31) очко в 34-м матче нынешнего сезона.

Ворота «Тампы» в этой игре защищал российский голкипер Андрей Василевский, пропустивший шесть шайб в результате 39 бросков. У голкипера «Торонто» Джека Кэмпбелла – 32 сейва.