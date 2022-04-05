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Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от крупного домашнего поражения от «Торонто»

Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от крупного домашнего поражения от «Торонто»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них пятой кряду.

В составе «Торонто» хет-триком отметился нападающий Остон Мэттьюс, ещё по шайбе на счету Пьера Энгвалля, Александра Керфута и Митчелла Марнера. За «Тампу» забрасывали российский форвард Никита Кучеров и чешский защитник Ян Рутта.

Кучеров провёл на льду 18 минут 46 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3». Он набрал своё 44-е (13+31) очко в 34-м матче нынешнего сезона.

Ворота «Тампы» в этой игре защищал российский голкипер Андрей Василевский, пропустивший шесть шайб в результате 39 бросков. У голкипера «Торонто» Джека Кэмпбелла – 32 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2022, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Энгвалль (Кемпф) – 01:59 (5x5)   1:1 Кучеров (Стэмкос) – 06:24 (5x5)   1:2 Мэттьюс (Бантинг, Марнер) – 21:46 (5x5)   2:2 Рутта (Стэмкос, Киллорн) – 25:46 (5x5)   2:3 Мэттьюс (Марнер) – 29:57 (5x5)   2:4 Керфут (Броди, Холл) – 32:25 (5x5)   2:5 Мэттьюс (Бантинг, Марнер) – 47:08 (5x5)   2:6 Марнер (Мэттьюс) – 51:24 (5x5)
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