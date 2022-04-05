Гонка снайперов НХЛ: Мэттьюс забил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до 12 шайб

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них пятой кряду. В составе «Торонто» хет-триком отметился нападающий Остон Мэттьюс, который увеличил отрыв в гонке снайперов от своих преследователей.

Ещё по шайбе на счету Пьера Энгвалля, Александра Керфута и Митчелла Марнера. За «Тампу» забрасывали российский форвард Никита Кучеров и чешский защитник Ян Рутта.

Таким образом, у Мэттьюса на данный момент 54 заброшенные шайбы, по этому показателю он занимает первое место в рейтинге. На втором находится немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль, он забил 50 голов. Также в топ-10 входят два российских игрока. Александр Овечкин располагается на четвёртой строчке с 42 голами, а Кирилл Капризов идёт на шестом месте, в его активе 39 шайб.

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