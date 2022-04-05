Остон Мэттьюс сравнялся с рекордсменом «Торонто» по количеству голов за сезон
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24-летний канадский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс благодаря хет-трику в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2:6) стал рекордсменом клуба по количеству голов за сезон.
На счету Мэттьюса теперь стало 54 гола в 64 матчах нынешнего сезона, как у рекордсмена – Рика Вэйва, отметившегося данным достижением в сезоне-1981/1982.
Всего в нынешнем сезоне Остон Мэттьюс набрал 92 (54+38) очка в 64 матчах, заработав коэффициент полезности «+14» при 14 минутах штрафного времени. Его 5-летний контракт на общую сумму в $ 58,2 млн ($ 11,6 в год) истекает по окончании сезона-2023/2024. Всего за «Торонто» Остон провёл 398 матчей, в которых отметился 443 (253+190) результативными действиями.
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