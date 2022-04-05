Василевский во второй раз в сезоне пропустил шесть шайб

В Тампе (США) на стадионе «Амали-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2. Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский пропустил шесть шайб во второй раз в этом сезоне.
В составе «Торонто» хет-триком отметился нападающий Остон Мэттьюс, ещё по шайбе на счету Пьера Энгвалля, Александра Керфута и Митчелла Марнера. За «Тампу» забрасывали российский форвард Никита Кучеров и чешский защитник Ян Рутта.
Василевский в этой игре отразил 33 броска из 39 (счёт — 2:6). Ранее в этом сезоне он пропустил шесть шайб в матче с «Детройтом» (7:6 ОТ), который прошёл в октябре.
6 мая 2014 года руководство «Лайтнинг» заключило с Андреем трёхлетний контракт новичка. Дебютный матч в НХЛ он провёл 16 декабря 2014 года с «Филадельфией Флайерз», в котором «Тампа» победила со счётом 3:1.
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