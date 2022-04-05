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Видео хет-трика Остона Мэттьюса в ворота Андрея Василевского

Видео хет-трика Остона Мэттьюса в ворота Андрея Василевского
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них пятой кряду.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал автором трёх заброшенных шайб в ворота российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского. 24-летний форвард в текущем регулярном чемпионате забросил 54 шайбы – это лучший снайперский показатель в лиге за сезон начиная с 2011 года. Мэттьюс лидирует в списке снайперов НХЛ, опережая Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» на 4 шайбы.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

«Торонто» занимает третье место в таблице Востока, набрав 95 очков после 69 встреч. «Тампа» — на шестой строчке, заработав 93 балла за аналогичное количество матчей.

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