Три очка Годро принесли «Калгари» гостевую победу в матче с «Лос-Анджелесом»
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«Калгари Флэймз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена».
В составе победителей дублем отметился нападающий Джонни Годро, также ещё одну шайбу забросил Элиас Линдхольм. У «Лос-Анджелеса» двумя шайбами отличился шведский форвард Адриан Кемпе.
Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 5 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1».
«Калгари» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 91 балл за 69 матчей, «Лос-Анджелес» — на пятой строчке, в их активе 86 очков после 72 встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2022, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Годро – 00:10 (5x5) 1:1 Кемпе (Копитар, Иафалло) – 13:56 (5x5) 2:1 Кемпе (Копитар, Дурзи) – 19:06 (5x3) 2:2 Линдхольм (Годро, Ткачук) – 33:03 (5x5) 2:3 Годро (Карпентер, Стоун) – 34:08 (5x5)
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