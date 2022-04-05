Три очка Годро принесли «Калгари» гостевую победу в матче с «Лос-Анджелесом»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена».



В составе победителей дублем отметился нападающий Джонни Годро, также ещё одну шайбу забросил Элиас Линдхольм. У «Лос-Анджелеса» двумя шайбами отличился шведский форвард Адриан Кемпе.



Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 5 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1».



«Калгари» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 91 балл за 69 матчей, «Лос-Анджелес» — на пятой строчке, в их активе 86 очков после 72 встреч.