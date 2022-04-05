Новиков: если «Авангард» развивается системно, то сделает ставку на Рябыкина и Курьянова

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал возможных кандидатов на замену ушедшего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.



«Тема Хартли — очень тонкая и резонансная. На протяжении четырёх лет многие в России канадского тренера критиковали и, как мне видится, имели на это полное право, ведь Хартли приехал в страну с богатейшими хоккейными традициями. Поэтому он оказался в жёстких хоккейных условиях, каждый день и каждый матч должен был доказывать.



Доказал? Да, результат на стороне Хартли. Поэтому омский клуб, подозреваю, поблагодарил канадца финансово, а мы, хоккейная общественность, должны поблагодарить его идейно, за вклад в развитие нашего хоккея. При этом прекрасно понимая, что в России он был для нас конкурентом, забравшим рабочие места.



Плюс Хартли ещё и в том, что в отличие от большинства легионеров он не оставляет после себя выжженную землю. И самое главное, что есть люди в тренерском штабе, которые впитали в себя всё лучшее, предложенное канадским тренером, и которые способны продолжить дело.



В Омске народ ценит того же Рябыкина — своего, проверенного боями тренера, который даже в сражениях с хулиганами из «Витязя» никогда не давал задний ход. Назову и популярного экс-форварда «Авангарда» Антона Курьянова, которого Хартли подключил к штабу прошлым летом и который за несколько месяцев стремительно вырос. Не случайно к концу сезона в каких-то решающих эпизодах во время тайм-аутов атакующие установки команде давал именно новичок Курьянов. Это показатель.



Ещё раз повторюсь, Хартли сработал честно, не привёз-увёз помощников из Северной Америки, а воспитал их здесь. Поэтому никаких сюрпризов не жду. Если Омск развивается системно и если есть стратегия развития, то ставка будет сделана на дуэт Рябыкин — Курьянов. На мой взгляд, она напрашивается», — цитирует Новикова Russia-Hockey.ru.



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