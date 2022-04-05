Сможет ли «Трактор» сравнять счёт в серии с «Металлургом»?

Сегодня, 5 апреля, состоится второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором магнитогорский «Металлург» на своём льду примет челябинский «Трактор».



Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В первом матче команд победу одержали подопечные Ильи Воробьёва со счётом 3:2. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: сможет ли «Трактор» сравнять счёт в серии с «Металлургом»?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, в параллельной серии плей-офф на Западе встречаются санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. После двух матчей счёт ничейный — 1-1.

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