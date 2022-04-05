Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Трактор». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сможет ли «Трактор» сравнять счёт в серии с «Металлургом»?

Сможет ли «Трактор» сравнять счёт в серии с «Металлургом»?
Комментарии

Сегодня, 5 апреля, состоится второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором магнитогорский «Металлург» на своём льду примет челябинский «Трактор».

Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче команд победу одержали подопечные Ильи Воробьёва со счётом 3:2. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: сможет ли «Трактор» сравнять счёт в серии с «Металлургом»?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, в параллельной серии плей-офф на Западе встречаются санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. После двух матчей счёт ничейный — 1-1.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Унылый стиль лишь мешает «Трактору» в плей-офф. А ведь эта команда умеет быть весёлой Унылый стиль лишь мешает «Трактору» в плей-офф. А ведь эта команда умеет быть весёлой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022