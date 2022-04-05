Купер: «Тампа» оставила Мэттьюса у ворот в одиночестве, а он прошёл к ним, как по Бродвею

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6).
«Мы не справились с нашей игрой, против нас было слишком легко играть. Это было похоже на лёгкую тренировку для «Торонто». Это очень плохо. Я думал, что мы преодолеем трудности, но, очевидно, что это не удалось.
Мы не должны были давать такому игроку, как Мэттьюс, время и пространство. Мы просто оставили в полном одиночестве у ворот бомбардира с более чем 50 голами, а он прошёл к ним, прямо как по Бродвею, и никто его не тронул. Это наша проблема», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
«Торонто» занимает третье место в таблице Востока, набрав 95 очков после 69 встреч. «Тампа» — на шестой строчке, заработав 93 балла за аналогичное количество матчей.
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