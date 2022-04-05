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Мэттьюс поделился эмоциями от повторения рекорда «Торонто» по шайбам за один сезон

Мэттьюс поделился эмоциями от повторения рекорда «Торонто» по шайбам за один сезон
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, а также повторение рекорда Рика Вэйва по количеству шайб в одном сезоне НХЛ (54).

«Это многое значит, просто быть в одном ряду с таким хоккеистом, как Рик Вэйв, а также другими игроками, которые писали историю в клубе до нас. Они наглядно демонстрировали, что значит быть хоккеистом «Торонто».

Очевидно, что матч с «Тампой» оказался большим для нас. Это действительно сильная команда, они знают, как побеждать, так что этот матч стал важным для нас на данном этапе сезона. Все очки важны и имеют большое значение», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне 24-летний форвард набрал 92 (54+38) очка в 64 матчах, заработав коэффициент полезности «+14» при 14 минутах штрафного времени.

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