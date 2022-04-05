Мэттьюс поделился эмоциями от повторения рекорда «Торонто» по шайбам за один сезон

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, а также повторение рекорда Рика Вэйва по количеству шайб в одном сезоне НХЛ (54).
«Это многое значит, просто быть в одном ряду с таким хоккеистом, как Рик Вэйв, а также другими игроками, которые писали историю в клубе до нас. Они наглядно демонстрировали, что значит быть хоккеистом «Торонто».
Очевидно, что матч с «Тампой» оказался большим для нас. Это действительно сильная команда, они знают, как побеждать, так что этот матч стал важным для нас на данном этапе сезона. Все очки важны и имеют большое значение», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне 24-летний форвард набрал 92 (54+38) очка в 64 матчах, заработав коэффициент полезности «+14» при 14 минутах штрафного времени.
- 5 апреля 2022
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:15
-
08:45
-
08:26
-
08:19
-
08:14
-
07:33
-
07:11
-
06:24
-
06:08
-
05:58
-
05:47
-
05:30
-
05:29
-
05:15
-
04:27
-
03:35
- 4 апреля 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:10
-
22:47
-
22:33
-
22:29
-
22:12
-
22:03
-
21:06
-
20:53
-
20:39
-
20:16
-
19:44
-
19:24