«Пришло время передать эстафету». Экс-форвард «Торонто» — о повторении рекорда Мэттьюсом

Экс-нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Рик Вэйв прокомментировал достижение форварда Остона Мэттьюса, который сумел повторить его рекорд по количеству шайб за один регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (54 гола). Данный результат не достигался игроками «кленовых листьев» с сезона-1981/1982.



«Пришло время передать эстафету. Прошло 40 лет, так что пришло время побить рекорд. И видеть, как это делает игрок такого поколения, — нечто особенное. Я просто хочу пожать ему руку. Это будет момент гордости для меня.



«Химия» между ним и Марнером великолепна. Они очень сильно хотят добиться успеха в плей-офф. Марнер — великолепный плеймейкер, он находит множество возможностей отдать передачу Мэттьюсу, который умеет забивать разными способами», — приводит слова Вэйва официальный сайт НХЛ.

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