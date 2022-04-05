Герсонский: возможно, Хартли принёс в российский хоккей больше других иностранных тренеров

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский поделился мнением об итогах работы Боба Хартли на посту главного тренера «Авангарда».



«Какое наследие оставил после себя Хартли? Прежде всего системность игры на каждом участке площадки. Каждый игрок знал и выполнял свой манёвр. Быстрый пас впереди бегущему, определённые схемы при вбрасывании в зависимости от хвата центрального нападающего – много нюансов.



Многие тренеры работают в том же направлении и берут на вооружение системность. Каждый тренер, приезжавший из-за рубежа, вносил свою лепту в развитие российского хоккея. Вспомните, как Вацлав Сикора приехал в «Магнитку» и научил правильно строить оборону. Но, безусловно, Хартли – один из самых ярких представителей. Возможно, он принёс в российский хоккей больше других иностранных тренеров – особенно в плане построения игровой пирамиды, которая работала и приносила результат», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.



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