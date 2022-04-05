Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Трактор». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Герсонский оценил перспективы Рябыкина в должности главного тренера «Авангарда»

Герсонский оценил перспективы Рябыкина в должности главного тренера «Авангарда»
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский поделился мнением, кого должен назначить «Авангард» на должность главного тренера после ухода Боба Хартли.

«То, что сделал Хартли, – это действительно система. Он написал много тактик для команд Высшей и Молодёжной лиг. Не все ещё успели их освоить. Но его помощники владеют всей информацией. Дмитрий Рябыкин, на мой взгляд, готов принимать правильные решения в роли главного тренера. Антон Курьянов – тоже не посторонний человек. Знает изнутри сильные и слабые стороны системы. Болеет за своё дело.

«Авангард» может кого-то пригласить на должность главного тренера для более качественного результата. Но вряд ли новый тренер будет придерживаться той же системы, что и Хартли, а ломать её смысла нет. Конечно, есть нюансы, но в целом она даёт хороший результат. В любом случае руководству нужно подобрать таких людей, которые бы по возможности способствовали развитию хоккейной академии в Омске и команде МХЛ», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Тренер «Авангарда» Рябыкин: Хартли сказал, что я готов сделать следующий шаг
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022