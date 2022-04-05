Герсонский оценил перспективы Рябыкина в должности главного тренера «Авангарда»

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский поделился мнением, кого должен назначить «Авангард» на должность главного тренера после ухода Боба Хартли.
«То, что сделал Хартли, – это действительно система. Он написал много тактик для команд Высшей и Молодёжной лиг. Не все ещё успели их освоить. Но его помощники владеют всей информацией. Дмитрий Рябыкин, на мой взгляд, готов принимать правильные решения в роли главного тренера. Антон Курьянов – тоже не посторонний человек. Знает изнутри сильные и слабые стороны системы. Болеет за своё дело.
«Авангард» может кого-то пригласить на должность главного тренера для более качественного результата. Но вряд ли новый тренер будет придерживаться той же системы, что и Хартли, а ломать её смысла нет. Конечно, есть нюансы, но в целом она даёт хороший результат. В любом случае руководству нужно подобрать таких людей, которые бы по возможности способствовали развитию хоккейной академии в Омске и команде МХЛ», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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- 5 апреля 2022
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