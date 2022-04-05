Морозов — о новых клубах в КХЛ: никто не готов нести такие финансовые затраты

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с возможной заменой выбывших из состава участников КХЛ команд на новые клубы.



«Новые клубы вместо выбывших? Мы общались с руководителями клубов и регионов, и ни один клуб не готов нести те финансовые затраты, которые несут команды КХЛ. Пол зарплат – это большие финансы для команд, которые играют в ВХЛ. Поэтому такой вопрос не рассматривался, никто заявки не подавал», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Ранее стало известно, что в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 клуба. Покинувшие лигу финский «Йокерит» и рижское «Динамо» не подали документы на участие в следующем розыгрыше.