«Рассматриваем вариант с 62-64 матчами». Морозов — о количестве игр в следующем сезоне КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о структуре проведения следующего сезона КХЛ.
«22 клуба делятся по 11 на конференцию. Здесь мы должны согласовать структуру с Федерацией хоккея России. Сейчас есть Евротуры, и нужно понять, кто в них будет играть в следующем сезоне. Мы будем прорабатывать этот вопрос. Пока рассматриваем вариант с 62-64 матчами в следующем сезоне», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в текущем чемпионате приняли участие 24 команды. Регулярный сезон был завершён досрочно из-за тяжёлой коронавирусной обстановки, после чего начался плей-офф Кубка Гагарина — 2022. В финале Востока встречаются «Металлург» и «Трактор» (1-0), на Западе — СКА и ЦСКА (1-1).
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- 5 апреля 2022
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