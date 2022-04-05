Морозов: где был Волков, когда КХЛ помогала легионерам попасть в страну?
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал заявление омского «Авангарда», обращённое к КХЛ, касающееся помощи в вопросе перемещения иностранцев.
«Где был Волков (Алексей Волков, генеральный менеджер «Авангарда». — Прим. «Чемпионата»), когда в начале сезона мы помогали всем легионерам попасть в страну? Вроде Балашиха рядом с Москвой, и наши офисы находятся рядом. Был создан оперативный штаб, который работал 24 часа в сутки, и этот штаб помогал иностранцам попадать в Россию. Лига всегда работает над этой проблемой. Мы понимаем все риски и контролируем всю ситуацию. Мы всегда готовы помочь всем клубам», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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