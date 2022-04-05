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Президент КХЛ: один из рисков нынешней ситуации — авиаперелёты между городами

Президент КХЛ: один из рисков нынешней ситуации — авиаперелёты между городами
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с перемещениями команд в следующем сезоне.

«Мы провели совещание с руководителями клубов в конце марта. Обсуждали, как будут выстраиваться перелёты. Один из рисков в связи с нынешней ситуацией — это авиаперелёты между городами. Все понимают, что у авиакомпаний и авиапарков есть большие проблемы. Может даже не хватить запчастей на самолёты. Поэтому было решено рассмотреть одного авиаперевозчика, готового перевозить все наши клубы.

Мы общаемся сейчас с нашими большими компаниями, ведём переговоры, а потом будем заключать договор. Важно иметь гарантию на весь сезон», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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