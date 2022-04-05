Морозов назвал клуб, который может сменить Восточную на Западную конференцию КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил информацию, какой клуб может сменить Восточную конференцию КХЛ на Западную.



«Вопрос об изменении состава конференций будет решать правление. Но если рассуждать теоретически, то если «Куньлунь» остаётся играть на Западе, то их и можно перевести в эту конференцию, чтобы сделать равное количество команд», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в досрочно завершившемся регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022 китайский «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Пекина в настоящий момент выступает в подмосковных Мытищах, проводя домашние матчи на стадионе «Арена-Мытищи».



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