В КХЛ назвали суммы, до которых ограничены премии за второе-четвёртое места в сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о премиях клубам за второе-четвёртое места в сезоне лиги.
«Сегодня приняли решение по премиям призёров Кубка Гагарина. Как вы помните, раньше у команд, занявших с первого по четвёртое место, не было ограничений по премированию игроков по итогам сезона. Сегодня мы проделали большую работу, общались с клубами, создали рабочую группу. Считали, какие суммы были выплачены клубами, в каком объёме. И пришли к выводу, что нужно оставить первое место без ограничений по премированию игроков, всё-таки такой результат тяжело предугадать.
Если становишься чемпионом, клубы могут платить любые премии. Но за второе, третье и четвёртое места введены ограничения. За второе место — премии до 150 млн на команду. Третье и четвёртое — до 75 млн на команду. Совет директоров инициативу поддержал, до июля соответствующие изменения будут введены в регламент», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 апреля 2022
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