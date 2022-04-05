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Глава КХЛ ответил на вопрос, могут ли «Йокерит» и «Динамо» Рг в будущем вернуться в лигу

Глава КХЛ ответил на вопрос, могут ли «Йокерит» и «Динамо» Рг в будущем вернуться в лигу
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, могут ли финский «Йокерит» и рижское «Динамо» вернуться в состав участников лиги.

«Могут ли «Йокерит» и Рига вернуться в КХЛ через один сезон, как ранее это сделал «Адмирал»? На данный момент, когда мы общались с клубами, нам сказали, что играть не будут. Мы не знаем, что будет с этими клубами и какая будет политическая ситуация в этих странах, и мы помним, что не всё гладко было с проведением чемпионата мира в Латвии.

Мы не останавливаемся на числе 22, не закрываемся ни от кого. Но мы и не конкретизируемся на определенных странах. Это не может быть именно Финляндия или Латвия. Когда Рига и «Йокерит» захотят вернуться, будем рассматривать и будем смотреть, на каких условиях это можно будет сделать. Будем смотреть по финансам, по их гарантиям и бюджету» — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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