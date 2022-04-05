МХЛ пополнится двумя новыми клубами в следующем сезоне

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги увеличил состав участников следующего сезона Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) до 35 команд, сообщает пресс-служба КХЛ.



«Совет директоров КХЛ установил состав участников сезона-2022/2023 Молодёжной хоккейной лиги. В следующем чемпионате примут участие 35 команд, новичками лиги станут «Академия Михайлова — Юниор» (Тульская область) и «СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога)», — говорится в пресс-релизе.



Напомним, в плей-офф МХЛ в настоящий момент проходят серии 1/2 финала. Московская «Красная Армия» встречается с «Омскими Ястребами». Счёт в серии — 2-0 в пользу москвичей. Во второй паре встречаются санкт-петербургский СКА-1946 и казанский «Ирбис», счёт ничейный — 1-1.