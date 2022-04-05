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«Металлург Мг» — «Трактор». Прямая трансляция
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16:50 Мск
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22 клуба, которые сыграют в следующем сезоне — наименьшее число участников в истории КХЛ

22 клуба, которые сыграют в следующем сезоне — наименьшее число участников в истории КХЛ
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В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 клуба. Сегодня, 5 апреля, совет директоров КХЛ утвердил состав участников на сезон-2022/2023.

22 команды — это наименьшее число участников в истории лиги. Финский «Йокерит» и рижское «Динамо» покинули состав участников КХЛ, новые клубы не войдут в состав участников.

Ранее в истории КХЛ в трёх сезонах (2010/2011, 2011/2012 и 2020/2021) выступали по 23 команды. Максимальное число участников было зафиксировано в сезоне-2016/2017, тогда в регулярном чемпионате выступило 29 клубов.

В настоящий момент проходят полуфинальные серии Кубка Гагарина — 2022. «Металлург» встречается с «Трактором» и одержал победу в первой встрече, в серии СКА и ЦСКА ничья — 1-1.

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