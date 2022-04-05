Крылов рассказал о задаче, которая будет поставлена перед «Авангардом» в новом сезоне КХЛ

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о задачах, которые будут стоять перед клубом в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.



«Для «Авангарда» ситуация меняется только в том плане, что клуб наконец-то возвращается к себе домой. Это главное. В остальном же для «Авангарда» всё остаётся прежним – наша задача быть чемпионом, лидером чемпионата КХЛ.



Что касается расходов на новую арену, то бюджет на строительство был выделен, и он не изменился. Это очень радует. Клуб вовремя согласовал все договорённости и выдержал все ценовые изменения в рамках санкций. Команда летом переедет в Омск, в этом у меня нет сомнений. Что касается бюджета клуба, то он будет утверждён советом директоров по итогам сезона», — цитирует Крылова телеграм-канал клуба.



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