Ерёменко после завершения сезона исполняет роль тренера вратарей в московском «Динамо»
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Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко, объявивший о завершении карьеры на пресс-конференции после четвёртого матча второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА, исполняет роль тренера вратарей бело-голубых на тренировке команды.
«Не Ерёма, а Александр Владимирович», — написал официальный паблик-аккаунт клуба во «ВКонтакте», прикрепив фотографии.
Источник фото: паблик ХК «Динамо» Москва во «ВКонтакте».
Напомним, «Динамо» уступило ЦСКА в серии со счётом 0-4 и покинуло розыгрыш Кубка Гагарина.
Ерёменко выступал за бело-голубых с 2002 по 2005 год, а также с 2011 по 2022 год. Вместе с клубом он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), также он выигрывал трофей в составе «Салавата Юлаева» (2011).
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