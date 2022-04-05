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«Металлург Мг» — «Трактор». Прямая трансляция
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16:50 Мск
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Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на второй матч финала Востока

Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на второй матч финала Востока
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Сегодня, 5 апреля, пройдёт четвёртый игровой день полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.

В 17:00 мск в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором». Это будет второй матч команд в рамках финала Восточной конференции в текущем сезоне. Стали известны стартовые сочетания команд.

«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Хабаров – Григорьев, Голдобин – Зернов – Карпов;
Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Коробкин;
Николаев – Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.

«Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;
Телегин – Бэйлен, Кравцов – Ткачёв – Гика;
Блажиевский – Кулик, Фатеев – Стась – Капустин;
Кирпичников – Рольгизер, Основин – Потапов – Тридчиков.

Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».

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