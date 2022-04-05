Стали известны составы «Металлурга» и «Трактора» на второй матч финала Востока

Сегодня, 5 апреля, пройдёт четвёртый игровой день полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.



В 17:00 мск в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором». Это будет второй матч команд в рамках финала Восточной конференции в текущем сезоне. Стали известны стартовые сочетания команд.



«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;

Хабаров – Григорьев, Голдобин – Зернов – Карпов;

Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Коробкин;

Николаев – Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.



«Трактор»:

Вилл (Гарипов);

Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;

Телегин – Бэйлен, Кравцов – Ткачёв – Гика;

Блажиевский – Кулик, Фатеев – Стась – Капустин;

Кирпичников – Рольгизер, Основин – Потапов – Тридчиков.



Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».