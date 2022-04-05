«Трактор» открыл счёт во втором матче с «Металлургом»

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает челябинский «Трактор» в рамках второго матча финальной серии Восточной конференции. На момент написания новости идёт 24-я минута матча, гости ведут в счёте 1:0.



На 23-й минуте Сергей Калинин забил с передач Альберта Яруллина и Никиты Тертышного.

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Напомним, команды вышли на матч в следующих составах:



«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;

Хабаров – Григорьев, Голдобин – Зернов – Карпов;

Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Коробкин;

Николаев – Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.



«Трактор»:

Вилл (Гарипов);

Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;

Телегин – Бэйлен, Кравцов – Ткачёв – Гика;

Блажиевский – Кулик, Фатеев – Стась – Капустин;

Кирпичников – Рольгизер, Основин – Потапов – Тридчиков.

Напомним, в первом матче серии сильнее оказалась команда из Магнитогорска.

Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».