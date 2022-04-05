«Трактор» открыл счёт во втором матче с «Металлургом»

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает челябинский «Трактор» в рамках второго матча финальной серии Восточной конференции. На момент написания новости идёт 24-я минута матча, гости ведут в счёте 1:0.
На 23-й минуте Сергей Калинин забил с передач Альберта Яруллина и Никиты Тертышного.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ
Напомним, команды вышли на матч в следующих составах:
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Хабаров – Григорьев, Голдобин – Зернов – Карпов;
Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Коробкин;
Николаев – Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.
«Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут – Яруллин, Калинин – Бывальцев – Тертышный;
Телегин – Бэйлен, Кравцов – Ткачёв – Гика;
Блажиевский – Кулик, Фатеев – Стась – Капустин;
Кирпичников – Рольгизер, Основин – Потапов – Тридчиков.
Напомним, в первом матче серии сильнее оказалась команда из Магнитогорска.
Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».
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