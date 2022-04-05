Вайсфельд: «Йокерит» постоянно вёл себя по-хамски. Как будто делал одолжение КХЛ

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд высказался на тему ухода «Йокерита» из КХЛ.
«По поводу всех этих иностранных клубов я скажу так: хорошо, когда они сами заинтересованы и хотят играть. А когда их тянут за уши, а они любыми способами пытаются этого избежать, то это никому не нужно и не приносит пользы.
Вообще, это достаточно очевидная тема. Россию убрали из всех международных соревнований, неужели у кого-то были иллюзии, что «Йокерит» останется в КХЛ? Надо понимать, что «Йокерит» принял такое решение, на которое никто в нашей стране повлиять не может. Они просто сказали, что уходят — и всё. И ведь они постоянно себя так вели по-хамски, и складывалось впечатление, что они делают КХЛ одолжение своим присутствием и их все должны носить на руках. Я считаю, что это непозволительно», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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- 5 апреля 2022
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