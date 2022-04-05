«Металлург» в большинстве снял вратаря за 13 минут до конца третьего периода и забил

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает челябинский «Трактор» в рамках второго матча финальной серии Восточной конференции. На момент написания новости идёт 48-я минута, гости ведут в счёте 5:3.



На 48-й минуте при игре в формате 5х4 тренерский штаб «Металлурга» снял вратаря – это решение оказалось оправданным: практически сразу Брендан Лайпсик забросил с передачи Егора Яковлева.



Ранее на 23-й минуте Сергей Калинин открыл счёт в матче с передач Альберта Яруллина и Никиты Тертышного, на 29-й минуте Анатолий Никонцев сравнял счёт. Ему ассистировали Филипп Майе и Андрей Чибисов.



На 33-й минуте Яруллин вновь вывел челябинцев вперёд после передач Калинина и Лоуренса Пилута, а на 36-й Кирилл Капустин увеличил преимущество. Его ассистенты – Егор Фатеев и Ник Бэйлен. Через 30 секунд хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Егора Яковлева после паса Андрея Чибисова, а менее чем за минуту до конца второго периода Владимир Ткачёв забил четвёртый гол «Трактора», на 42-й Ткачёв оформил дубль.



Напомним, после первого матча «Металлург» ведёт в серии – 1-0.



Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».



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