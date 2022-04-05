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Капитан «Анахайма» Гецлаф объявил об уходе из НХЛ по окончании сезона

Капитан «Анахайма» Гецлаф объявил об уходе из НХЛ по окончании сезона
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Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф объявил о своём уходе из НХЛ по завершении сезона-2021/2022. Его последний домашний матч состоится в воскресенье, 24 апреля, когда «Дакс» примут «Сент-Луис Блюз».

36-летний Гецлаф является лучшим бомбардиром «Анахайма» как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф. Игрок вошёл в группу из 11 других хоккеистов в истории НХЛ, которые были капитаном одной и той же команды в течение 10 лет и набрали 1000 очков.

«Для меня было честью играть в НХЛ и провести всю свою профессиональную карьеру в одном клубе. Ничего из этого не было бы возможно без моей семьи, которая показывала непоколебимую любовь и поддержку на каждом этапе пути. Спасибо нашим владельцам, Генри и Сьюзан Самуэли, за руководство организацией, стремящейся к успеху, чтобы оказать положительное влияние на наше сообщество и на тех, кто в этом нуждается.

Особая благодарность генеральным менеджерам, тренерам, персоналу, товарищам по команде и, конечно же, нашим болельщикам. Играть за «Дакс» и жить в этом округе — мечта спортсмена, и во многом благодаря вам. Всем спасибо», – цитирует Гецлафа официальный сайт «Анахайма».

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