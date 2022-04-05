«Металлург» забил «Трактору» два гола после замены вратаря на шестого полевого

Только что в Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился матч, в котором местный «Металлург» принимал челябинский «Трактор» в рамках второй игры финальной серии Восточной конференции. Победу одержали гости со счётом 6:4 (0:0, 4:2, 2:2).
По ходу третьего периода хозяева дважды забили после смены голкипера на шестого полевого игрока. На 48-й минуте при игре в формате 5х4 тренерский штаб «Металлурга» снял вратаря – это решение оказалось оправданным: практически сразу Брендан Лайпсик забросил с передачи Егора Яковлева. На 53-й минуте хозяева снова сняли голкипера и вновь забросили – отличился Николай Голдобин с передач Никиты Коростелёва и Филиппа Майе.
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Ранее на 23-й минуте Сергей Калинин открыл счёт в матче с передач Альберта Яруллина и Никиты Тертышного, на 29-й минуте Анатолий Никонцев сравнял счёт. Ему ассистировали Филипп Майе и Андрей Чибисов.
На 33-й минуте Яруллин вновь вывел челябинцев вперёд после передач Калинина и Лоуренса Пилута, а на 36-й Кирилл Капустин увеличил преимущество. Его ассистенты – Егор Фатеев и Ник Бэйлен. Через 30 секунд хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Егора Яковлева после паса Андрея Чибисова, а менее чем за минуту до конца второго периода Владимир Ткачёв забил четвёртый гол «Трактора», на 42-й Ткачёв оформил дубль.
Последний гол в матче был забит на 59-й минуте в пустые ворота. Его автором стал Томаш Гика.
Напомним, счёт в серии сравнялся – 1:1.
Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».
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