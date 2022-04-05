Главный тренер «Трактора»: не знаю, что такое идеальная команда

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о победе над «Металлургом» во втором матче финала Востока.



«Проанализировали предыдущую игру. Посмотрели, что нужно поменять, усилить, какие ошибки допустили. Ребята молодцы, услышали, играли с первых секунд так, как мы договаривались. Приходилось играть в меньшинстве, потратили много сил, рады, что смогли довести игру до победы. Спасибо болельщикам за поддержку.



Не считаю, что Вилл растерял в игре. Были ошибки в обороне, Роман подчистил, сыграл на своём уровне. Концовка получилась скомканная.



Хорошо контролировали шайбу, уделяем этому внимание. И раньше создавали неплохие моменты, более уверенно сыграли в контроль. В каждой игре ставим задачу больше владеть шайбой. Не всегда получается, сегодня получилось. Здорово. Не знаю, что такое идеальная команда. Работаем с предсезонки над всеми компонентами. Сегодня играли хорошо все три периода», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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