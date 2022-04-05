И. Воробьёв — о 4:6: причины поражения «Металлурга» будут найдены в раздевалке

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Трактора» во втором матче финала Восточной конференции.



«Второй период нам совсем не удался, в этом вся разница. Проиграли сами. Есть моменты, которые провели не так, как договаривались. В КХЛ нужно играть правильно, этого мы сегодня не сделали. Второй период в первой игре был хорошим, сегодня нет. Даёт ли сегодняшняя игра шанс Налимову выйти в основе в следующей? Нет.



Причины поражения будут найдены в раздевалке. Где-то, возможно, не хватило свежести, где-то принятия решений. Не хочу искать оправдания, разберёмся. Во втором периоде был другой план, его не сделали. «Трактор» перестроился? Спросите об этом у Анвара. Мы тоже перестраиваемся», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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