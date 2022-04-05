Калинин: забил в плей-офф впервые за 9 лет? Даже не знал, что есть такая цифра

Капитан «Трактора» Сергей Калинин подвёл итоги победного матча с магнитогорским «Металлургом».

«Сложная игра, как и предыдущая. Думаю, все матчи будут такими. Здесь плей-офф, финал конференции. Никто не собирается уступать. Плотная игра на всех участках площадки. Сами дали шанс отыграться сопернику.



Впервые за девять лет забросил шайбу в плей-офф? Даже не знал, что есть такая цифра. Просто был рад забить гол именно в этой игре. Не знаю свою статистику, не интересуюсь.



Мы не очень довольны, что пропустили четыре гола, но игра уже закончилась. Это история. Мы победили. Будем разбирать ошибки. На это у нас есть день. Знаем, у них быстрое, сильное нападение. Надо создавать большую плотность в средней зоне, отодвигать их от своих ворот, больше шайб блокировать – это успех игры в обороне.



Драка? Отмечу Сергея Телегина, хорошая была драка. Постоял за партнёра. Что касается нашей игры, где-то раскрепостились, начали двигаться с шайбой в зоне, создавать больше моментов, наносить больше бросков. Старались бросать отовсюду, накладывать смены. Отсюда – голы. Может, подловили их на пересменке», – цитирует Калинина официальный сайт клуба.

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