Ягр забил впервые после 50-летия
Поделиться
Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр забил впервые после своего 50-летия.
В контрольном матче с «Филатовской Микулаш» форвард чешского «Кладно» отметился голом – он стал первым для нападающего после его 50-летия, которое он отметил в феврале текущего года.
Контрольный матч проходил в рамках подготовки к плей-ауту, где сыграет «Кладно». Отметим, что чех поразил ворота российского вратаря Евгения Иванникова.
В текущем сезоне Ягр провёл 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.
«Кладно» в нынешнем сезоне занял 14-е место в чешском чемпионате.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
23:59
-
23:30
-
21:32
-
20:40
-
19:59
-
19:57
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
18:50
-
18:33
-
18:28
-
18:27
-
18:15
-
17:59
-
17:35
-
17:09
-
16:39
-
16:24
-
16:19
-
16:05
-
15:53
-
15:11
-
14:20
-
14:00
-
13:44
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:09
-
13:06
-
13:03
Партнерский контент