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Ягр забил впервые после 50-летия

Ягр забил впервые после 50-летия
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Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр забил впервые после своего 50-летия.

В контрольном матче с «Филатовской Микулаш» форвард чешского «Кладно» отметился голом – он стал первым для нападающего после его 50-летия, которое он отметил в феврале текущего года.

Контрольный матч проходил в рамках подготовки к плей-ауту, где сыграет «Кладно». Отметим, что чех поразил ворота российского вратаря Евгения Иванникова.

В текущем сезоне Ягр провёл 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.

«Кладно» в нынешнем сезоне занял 14-е место в чешском чемпионате.

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