Шарангович забросил 20-ю шайбу в сезоне и отметился яркой дракой в матче с «Рейнджерс»

В Ньюарке (США) в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 1-й период, счёт в матче равный – 1:1.

На седьмой минуте встречи отличиться удалось 23-летнему белорусскому нападающему «Дэвилз» Егору Шаранговичу, который забросил юбилейную 20-ю шайбу в нынешнем сезоне. Он сумел подкараулить ошибку в передаче от защитника «синерубашечников» Джейкоба Трубы, после чего уверенно переиграл российского голкипера Александра Георгиева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Уже спустя четыре минуты Шарангович получил штраф 5+10 за драку с канадским защитником «Рейнджерс» Брэйденом Шнайдером, судьи также признали Егора зачинщиком, за что он получил ещё две минуты штрафа. Причиной конфликта стал жёсткий силовой приём Шнайдера на одноклубнике Шаранговича – шведском форварде Йеспере Боквисте.

В текущем сезоне Шарангович проводит свой 64-й матч, в которых он набрал 40 (20+20) очков при коэффициенте полезности «-10».