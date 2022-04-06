Крайдер побил рекорд Ягра 16-летней давности по количеству голов в большинстве за сезон

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 2:1.

К концу периода «синерубашечники» вышли вперёд в счёте – хоккеистам «Рейнджерс» вновь удалось реализовать большинство усилиями Криса Крайдера, а Артемий Панарин оформил ассистентский дубль. Этот гол стал уже 25-м в большинстве для Крайдера в нынешнем сезоне, благодаря чему он побил клубный рекорд легендарного чеха Яромира Ягра (24 гола), который был установлен в сезоне-2005/2006.

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Всего в нынешнем сезоне 30-летний американский форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер проводит свой 71-й матч, в которых ему удалось набрать 67 (47+20) очков при коэффициенте полезности «+16».