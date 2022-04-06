Бобровский пропустил три шайбы за 94 секунды и был заменён в матче с «Торонто»

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 2-й период, гости ведут – 4:1.

После первого периода счёт в матче был равный – 1:1. Однако старт второй двадцатиминутки сразу же не задался «Флориде» — на 30-й секунде гостям удалось выйти вперёд усилиями Митчелла Марнера, спустя 37 секунд он оформил дубль, а затем через 57 секунд Колин Блэквелл в третий раз за последние 94 секунды поразил ворота Сергея Бобровского. После чего российский голкипер был заменён на Спенсера Найта.

Отдельно стоит отметить первый гол Марнера, который состоялся после яркого сольного прохода при игре в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 45 матчах, в которых отражал 91,4% бросков, пропуская в среднем 2,64 шайбы за игру.