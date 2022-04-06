Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости — 3:1.

На седьмой минуте счёт открыл форвард хозяев Егор Шарангович. На 12-й минуте гости сравняли результат. Отличиться удалось 28-летнему канадскому форварду «Рейнджерс» Райану Строуму, которому ассистировали российский нападающий Артемий Панарин и защитник Адам Фокс. К концу первого периода «синерубашечники» вышли вперёд. Шайбу в свой актив записал Крис Крайдер, а Панарин оформил ассистентский дубль. В третьем периоде шайбу забросил Джастин Браун, которому ассистировали Брэйден Шнайдер и Эндрю Копп. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 20 сейвов.

Панарин оформил 64-й и 65-й ассисты в нынешнем сезоне, благодаря чему обновил собственный рекорд по голевым передачам за сезон. Его лучшее достижение было установлено в сезоне-2019/2020, когда он отдал 63 голевые передачи. Всего в текущем сезоне Артемий набрал уже 84 (19+65) очка в 66 матчах.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду, а «Рейнджерс» примет «Питтсбург Пингвинз».



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