Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»
Комментарии

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости — 3:1.

На седьмой минуте счёт открыл форвард хозяев Егор Шарангович. На 12-й минуте гости сравняли результат. Отличиться удалось 28-летнему канадскому форварду «Рейнджерс» Райану Строуму, которому ассистировали российский нападающий Артемий Панарин и защитник Адам Фокс. К концу первого периода «синерубашечники» вышли вперёд. Шайбу в свой актив записал Крис Крайдер, а Панарин оформил ассистентский дубль. В третьем периоде шайбу забросил Джастин Браун, которому ассистировали Брэйден Шнайдер и Эндрю Копп. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 20 сейвов.

Панарин оформил 64-й и 65-й ассисты в нынешнем сезоне, благодаря чему обновил собственный рекорд по голевым передачам за сезон. Его лучшее достижение было установлено в сезоне-2019/2020, когда он отдал 63 голевые передачи. Всего в текущем сезоне Артемий набрал уже 84 (19+65) очка в 66 матчах.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду, а «Рейнджерс» примет «Питтсбург Пингвинз».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Шарангович – 06:56 (5x5)   1:1 Строум (Крайдер, Панарин) – 11:07 (5x4)   1:2 Крайдер (Панарин, Фокс) – 17:57 (5x4)   1:3 Браун (Шнайдер, Копп) – 43:55 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022